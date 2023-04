Rajae Maouane à Jeudi en Prime : Ecolo ne sait pas encore qui remplacera la secrétaire d'Etat Sarah Schlitz

A propos de la démission de la secrétaire d'Etat Sarah Schlitz, intervenue mercredi, "Sarah Schlitz a très vite reconnu son erreur. Elle a dit j'ai fait une erreur, j'ai fait une faute, je le reconnais, j'en assume les responsabilités", a expliqué la coprésidente d'Ecolo, Rajae Maouane. "Elle pause un geste fort. En politique, la démission, ça reste un geste fort. Peu le font, peu en sont capables. Sarah l'a fait", a-t-elle ajouté.

Entre le premier passage de la secrétaire d'Etat devant la Commission parlementaire qui l'interrogeait, une semaine avant et la démission, "c'est vrai qu'il y a eu quelques maladresses entretemps", a estimé Rajae Maouane. "Les explications n'étaient pas des plus claires et des plus convaincantes et donc, les conditions n'étaient plus réunies et la démission est arrivée", a ajouté la coprésidente d'Ecolo.

"Sarah a reconnu son erreur. Elle a estimé que les conditions n'étaient plus respectées pour pouvoir continuer à assumer son mandat et poursuivre le combat pour l'égalité qui est le sien et celui des écologistes. Donc, elle a décidé de démissionner", a expliqué la coprésidente d'Ecolo.

"Elle a posé un logo puisque c'était une pratique qui avait été instituée par sa prédecesseur, Zuhal Demir [N-VA, ndlr]. Elle a reconnu que ce n'était pas OK. On le reconnait totalement et on assume la responsabilité de cet acte-là", a déclaré Rajae Maouane.

Au passage, elle rappelle que chez Ecolo, "les standards en termes d'éthique et de gouvernance sont extrêmement élevés". "C'est justement parce qu'on a cette éthique et qu'on a ces standards en termes de bonne gouvernance que la démission intervient", a ajouté Rajae Maouane.

Plusieurs fois lors de l'interview, la coprésidente d'Ecolo insistera sur le fait que cette démission constitue "un geste fort", épinglant aussi "l'histoire récente" en Belgique où "les personnes qui posent des démissions, ce sont majoritairement des femmes". "Sans vouloir dévier le débat, cela doit nous interroger sur la place des femmes en politique", a-t-elle ajouté.