Raïssa et Killian vivent la galère des couples mixtes en Belgique

En 2017, Raïssa et Killian se rencontrent pendant leurs études à l’Université Libre de Bruxelles. Une fois leur diplôme en poche, ils décident d’emménager ensemble pour continuer leur histoire. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu : il est belge et elle est brésilienne. "Ça parait tellement simple pour les autres de se dire 'et si on se mettait en couple ?', mais pour nous, non."