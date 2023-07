La circulation des trains est interrompue depuis 4h00 du matin entre Mons et la Louvière-Sud, annonce mardi Infrabel, le gestionnaire du réseau. Un vol de câbles serait à l'origine d'un dérangement de la signalisation. En conséquence, les trains en provenance de Saint-Ghislain et Quévy sont arrêtés à Mons et ceux venant de Piéton sont arrêtés à La Louvière-Sud.