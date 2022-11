Rail : la SNCB reporte l'élargissement de son offre

Le report de la mise en oeuvre du plan de transport de la SNCB est "une décision logique" en raison du recrutement du personnel en cours, des retards de livraison du matériel roulant et des conséquences du prix de l'énergie, réagit le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet mercredi. L'Ecolo espère obtenir de nouveaux moyens l'année prochaine pour mettre en service les trains supplémentaires programmés.

Face à ce report, le ministre de la Mobilité souligne qu'il faut désormais renforcer le service actuel ainsi que la ponctualité des trains, et améliorer les conditions de travail. "Et nous continuons de travailler avec la SNCB et Infrabel pour finaliser leurs futurs contrats de gestion", ajoute-t-il. "Grâce au réinvestissement sur 10 ans décidé par le gouvernement, nous voulons augmenter de 10% le service ferroviaire, améliorer l'accessibilité de nos trains et de nos gares et faire du train la colonne vertébrale de la mobilité, comme le prévoit l'accord de gouvernement."