Rail : avec son nouveau plan de transport, la SNCB étendra son offre à partir du 10 décembre

En Wallonie, plusieurs gares seront mieux connectées à l’aéroport de Charleroi, avec un nouveau train entre Louvain, Fleurus et Charleroi-Central, ainsi qu’une augmentation de la fréquence des trains sur la liaison Wavre – Jambes. Dans et autour de Liège, l’offre S (suburbaine) sera renforcée en semaine, avec une fréquence plus importante des trains Liège-Saint-Lambert – Verviers-Central, Flémalle-Haute – Liers et Liège – Visé. Au nord du pays, le train Gand – Lokeren circulera à nouveau à partir du 10 décembre et sera également prolongé jusqu’à Audenarde en semaine.