Raheem Sterling, arrivée imminente à Chelsea ?

Chelsea avait besoin de renfort en attaque après le retour du Diable rouge Romelu Lukaku à l’Inter Milan. Ce sera chose faite avec l’arrivée de l’international anglais, 19 buts en 77 sélections, et titulaire lors de la finale de l’Euro 2020 perdue contre l’Italie.

Manchester City, en revanche, n’avait plus besoin de Sterling, puisqu’ils viennent de se renforcer en attaque avec le phénomène norvégien Erling Haaland et l’Argentin Julian Alvarez. Et avec des joueurs de la qualité de Riyad Mahrez et Phil Foden sur les ailes, les Skyblues ne devraient pas avoir à s’inquiéter pour le futur.