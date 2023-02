"Rage Room" en Wallonie : une expérience défoulante à Jemappes

Si vous ressentez l’envie de vous défouler à la batte de baseball sur des ordinateurs ou des assiettes, vous serez servis !

Cette salle d’activités est accessible depuis quelques mois. C’est une des premières en Wallonie. Diego Licata, le propriétaire de la salle d’escape game "Phénix" à Jemappes, est à l’origine de ce nouveau projet.

Dans cette salle, casser des ordinateurs, des assiettes ou des aspirateurs est tout à fait possible ! Seul ou en groupe de maximum 4 personnes, il est autorisé de tout casser à l’aide de battes de baseball, par exemple les gens frustrés d’une situation ou stressés par leur environnement de travail peuvent venir ici se défouler et casser plein d’objets. Votre aspirateur dysfonctionne et vous n’avez pas l’occasion de le casser chez vous, vous pouvez le faire à Jemappes. On y vient pour évacuer son stress, sa colère…

Diego vous accueille d’abord dans son bar. Il vous explique les règles de sécurité et vous fait également signer une décharge. Si quelqu’un se blesse à cause d’un ricochet de verre, c’est votre responsabilité.