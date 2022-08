Rage Against The Machine offre plus d’un million de dollars

Si le prix des places de concert fait grincer les dents des fans les plus convaincus, il y a toutefois de bonnes nouvelles concernant les shows donnés récemment à New York par Rage Against The Machine : ils ont permis de récolter plus d’un million de dollars pour des œuvres caritatives.

Comme c’était le cas depuis le début de la tournée nord-américaine "Public Service Announcement", 10% des tickets pour les dates au Madison Square Garden pouvaient être achetés à un prix spécial, plus élevé que les entrées normales, mais permettant de rassembler des fonds pour des associations locales.

Et en cinq soirées seulement, le cap du million de dollars a été franchi, a écrit le groupe dans un nouveau post sur Instagram.