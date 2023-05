Rage Against The Machine, Kate Bush, George Michael, Willie Nelson, Sheryl Crow, etc. au Rock & Roll Hall of Fame

Rage Against The Machine sera intronisé au Rock and Roll Hall of Fame lors de l’édition 2023, aux côtés de George Michael, Kate Bush et la rappeuse Missy Elliott.

Cette cuvée 2023 compte également le chanteur et guitariste de country américain Willie Nelson, sa compatriote Sheryl Crow et le groupe The Spinners.

"C’est une trajectoire surprenante pour un groupe comme le nôtre d’être accueilli au Rock and Roll Hall of Fame", a réagi Rage Against The Machine sur ses réseaux sociaux. "Un groupe connu à la fois pour ses albums et pour son opposition profonde à la machine de guerre américaine et à la suprématie blanche […]."

"Nous sommes reconnaissants envers nos fans passionnés, tous les complices avec lesquels nous avons travaillé et tous les activistes, organisateurs, rebelles et révolutionnaires passés, présents et futurs qui ont inspiré notre art", conclut le groupe.

On ne sait pas encore s’ils joueront lors de la cérémonie qui aura lieu le 3 novembre au Barclays Center dans le district new-yorkais de Brooklyn.

Le défunt chanteur britannique George Michael a reçu quant à lui le plus grand nombre de votes de fans parmi les candidats à l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame.

Dans une déclaration au magazine Rolling Stone, la chanteuse britannique Kate Bush a réagi aussi : "Je dois admettre que je suis complètement choquée par la nouvelle de mon entrée au Panthéon ! C’est quelque chose que je n’aurais jamais cru possible. Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour moi. Cela signifie beaucoup que vous pensiez à moi. C’est un très grand honneur."

Elle a également laissé entendre qu’elle prévoyait d’assister à la cérémonie d’intronisation en plaisantant : "Maintenant, dans le cadre de la cérémonie, je vais découvrir la "poignée de main secrète"… il y en a une, n’est-ce pas ?"

Kate Bush est restée à l’écart du public depuis qu’elle a organisé un concert en résidence à Londres en 2014. Son dernier album, 50 Words for Snow, est sorti en 2011.