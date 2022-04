Rage Against the Machine en Belgique !

Aujourd’hui, Rage Against The Machine annonce le volet européen de sa tournée mondiale "Public Service Announcement" pour l’automne 2022. Cette tournée marque le retour sur scène de la formation emblématique de Los Angeles, réunis pour la première fois depuis 2011. Le groupe se produira le jeudi 1er septembre au Sportpaleis d’Anvers. Pour l’occasion, RATM sera accompagné du duo de rap explosif Run the Jewels (Killer Mike & El-P) en tant que special guest.

Les tickets pour ce concert seront disponibles à partir du vendredi 29 avril à 10h via livenation.be.

Rage Against The Machine est formé au début des années 90 à LA par Zack de la Rocha au chant, Tom Morello à la guitare, Brad Wilk à la batterie et Tim Commerford à la basse. Le groupe est plébiscité pour sa musique farouchement anti-establishment fusionnant hip hop, punk et thrash. Avec des singles intemporels tels que "Killing In The Name", "Bombtrack" et "How I Could Just Kill A Man" dans leur répertoire, et qui font toujours bouger les masses en 2022, les légendes de Los Angeles sont prêtes pour un show immanquable à Anvers !

Run the Jewels – El-P de Brooklyn et Killer Mike d’Atlanta – sont passés d’un projet rap underground et d’un couple improbable sur papier à une sensation mondiale. Ils se produisent en tête d’affiche de festivals, font l’unanimité auprès des critiques et du public, décrochent des nominations aux Grammy Awards, enregistrent des bandes-originales de films et concrétisent leur alliance musicale avec 4 albums et quelques collaborations remarquables.