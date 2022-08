Rage Against The Machine annule son concert en Belgique

Le groupe avait pu officiellement lancer la tournée Public Service Announcement au Alpine Valley Music Theatre de East Troy, dans le Wisconsin. Celle-ci devait passer par la Belgique et le Sportpaleis d’Anvers le 1er septembre prochain.

Ce premier concert en onze ans s’est ouvert sur "Bombtrack" du premier album, et refermé avec un autre extrait culte : "Killing In The Name". Ils ont aussi proposé "Bulls On Parade", "Guerrilla Radio", "Sleep Now In The Fire", "Wake Up", "Testify" et une cover du titre de Bruce Springsteen, "The Ghost Of Tom Joad".

La semaine dernière, une performance du groupe a été gâchée par un incident inhabituel. Alors que RATM entamait son classique "Killing in the Name" à Toronto, au Canada, un homme vêtu d’un T-shirt rouge s’est précipité sur la scène. Un agent de sécurité a tenté de l’arrêter, mais dans le processus, il a accidentellement attrapé et assommé le guitariste Tom Morello et celui-ci est tombé de la scène. A voir en vidéo ici.