Rage Against The Machine annule sa tournée nord-américaine 2023

Le groupe a annoncé l’annulation complète de sa tournée aux USA et au Canada l’année prochaine en raison des problèmes de santé du chanteur Zach de la Rocha.

Les concerts auraient dû démarrer le 22 février et c’est donc la seconde fois que Rage Against The Machine annule des dates, après celles en Europe, dont une en Belgique en septembre dernier.

Dans un post Instagram publié le 13 août, le photographe Glen E. Friedman, un proche du groupe, a révélé que la blessure de Zach de la Rocha était une déchirure au talon d’Achille.

C’est effectivement au cours de la tournée nord américaine précédente, et plus particulièrement lors d’un concert à Chicago le 11 juillet que le chanteur a été vu se blesser la jambe sur la scène, poursuivant ensuite son show assis : "Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma jambe en ce moment", a dit le chanteur au public. "Nous allons continuer cette m… Je peux ramper sur cette scène. Nous allons jouer pour vous tous ce soir."

Et après une longue période de rééducation, Zach de la Rocha est toujours en convalescence.

"Cela fait maintenant trois mois depuis Chicago, et je regarde toujours ma jambe d’un air perplexe…" écrit le frontman pour expliquer les raisons de cette annulation. "J’attendais depuis deux ans après la pandémie, espérant pouvoir revivre en tant que groupe, et poursuivre le travail que nous avons démarré il y a presque 30 ans. On a répété, on s’est entraînés, réconciliés et travaillés dur pour revenir."

"Puis après un demi-concert, mon tendon se déchire. J’avais l’impression que c’était une mauvaise blague que l’univers m’avait faite. Et à l’heure d’écrire ces lignes, je me rends compte que c’est juste une mauvaise circonstance. Juste un moment foutu en l’air."

"Malheureusement, c’est une période qui requiert beaucoup de travail et de guérison. J’ai une grave déchirure au tendon d’Achille gauche et seulement 8% de mon tendon est resté intact. Et même cette partie a été gravement compromise."

"Ce n’est pas simplement une question de pouvoir jouer à nouveau, mais cela s’étend aux fonctionnalités de base pour avancer. C’est pourquoi j’ai pris la décision douloureuse et difficile d’annuler les spectacles restants de notre tournée nord-américaine de 2023."

"Je déteste annuler des concerts. Je déteste décevoir nos fans. Vous avez tous attendu si patiemment de nous voir et cela ne m’a jamais échappé. Je ne prends jamais cela pour acquis. Pour vous, j’ai la gratitude et le respect ultimes."

"À mes frères Tim, Brad et Tom ; à El P, Killer Mike, Trackstar et à toute l’équipe de RTJ ; à tous les membres de notre équipe de production : techniciens, cuisiniers, chauffeurs, assistants, équipe de sécurité, à tous ceux qui ont fait les émissions jusqu’à présent possible, je vous envoie tout mon amour et mon respect. J’espère vous voir très bientôt."