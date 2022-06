Rafraîchir sa maison sans climatisation, c’est possible !

Pas toujours besoin d’une climatisation pour rafraîchir son intérieur, on peut le faire naturellement !

Utiliser la clim pollue énormément et renforce encore plus le changement climatique qui augmente les canicules. Vous voyiez le problème ? Alors on arrête ce cercle vicieux et on apprend à faire comme nos grands-parents : sans clim. Il existe des trucs et astuces qui permettent de diminuer la température intérieure sans pour autant faire appel à un climatiseur qui, en plus de coûter cher, pollue inutilement l’atmosphère.