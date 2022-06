Rafael Nadal, Usain Bolt, Simone Biles, Eddy Merckx : leurs records qui semblent inatteignables

Records :

64 titres en Grand-Chelem (24 en simple, 19 en double, 21 en double mixte)

24 victoires en simple en Grand-Chelem (11x Australian Open, 5x Roland-Garros, 5x US Open, 3x Wimbledon)

Mais s’il détient désormais le record de tournois du Grand-Chelem remportés chez les hommes, Rafael Nadal ne possède pas le record absolu. Il est dans les mains d’une dame : Margaret Court. Entre 1959 et 1975 elle a remporté 24 titres du Grand-Chelem en simple, auxquels on peut ajouter ses nombreux titres en double et double mixte.

Longtemps on a cru que Serena Williams, détentrice de 23 titres en Grand-Chelem, allait battre ce record absolu mais l’Américaine a, à chaque fois, échoué de peu.

Dans le monde du tennis, on peut aussi citer le record de matches remportés consécutivement détenu par Martina Navratilova avec 74 victoires (contre "seulement" Pour Guillermo Vilas chez les hommes). On peut évoquer aussi le match le plus long disputé entre John Isner et Nicolas Mahut à Wimbledon en 11h05 et terminé sur le score incroyable de 6/4, 3/6, 6/7, 7/6, 70/68 et dont l’Américain était sorti vainqueur. Novak Djokovic détient, lui, le record de semaines passées à la première place du classement mondial, il en sera à 374 à la fin de la semaine alors qu’il cédera son trône à Daniil Medvedev.