Rafael Nadal se rassure sur son état physique et déroule face à Thompson

Entrée en matière rassurante pour Rafael Nadal qui n'a pas semblé être gêné par son pied qui l'avait fait souffrir à Rome. Celui qui a remporté 13 fois Roland-Garros a déroulé face à Jordan Thompson, l'emportant 6-2 6-2 6-2 en 2h04.

Bien entrée dans sa rencontre, Rafael Nadal breake à 1-1 pour prendre directement les clés du match en main. Mobile, agressif, précis, Rafael Nadal met comme à son habitude beaucoup d’intensité dans tous les échanges et pousse Thompson à la faute sur de nombreux points. L’Australien est sans réponse face à la puissance de l’Espagnol et le score affiche 4-1 après un nouveau break.

La suite du set reste dans la même filière, le Majorquin est au-dessus de son adversaire et remporte la première manche 6-2 en 43 minutes en ayant tout de même commis huit fautes directes contre trois seulement pour son adversaire.

Le premier point du deuxième set confirme que Rafael Nadal est bien physiquement. L’Espagnol réalise un beau passing en bout de course après avoir fait l’essuie-glace en fond de court. La suite du jeu est dans la même verve, Nadal déborde Thompson et breake d’entrée pour mener 1-0 et puis rapidement 2-0 avec de nouveaux points nadalesque.

Celui qui s’est imposé 13 fois sur l’ocre parisien continue de mettre la pression et réalise un nouveau break pour mener 4-1 avant de conclure le deuxième set sur le même score que le premier : 6-2.

La troisième manche est un peu plus serrée mais Nadal confirme qu'il est bien en jambes et continue de mettre son adversaire sous pression pour empocher le troisième set sur le même score que les deux premiers et remporter le match sur un triple 6-2.

A bientôt 36 ans, l'ogre de l'ocre n'a jamais semblé être inquiété par l'Australien de 28 ans, dominé dans les échanges. Au 2e tour, Nadal défiera le Français Corentin Moutet (ATP 139), invité par les organisateurs, qui a écarté le Suisse Stan Wawrinka (ATP 264). Moutet a battu le triple vainqueur d'un tournoi majeur sur le score de 2-6, 3-6, 7-6 (2), 6-3.