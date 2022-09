Rafael Nadal rend hommage à Roger Federer dans un message émouvant : "J’aurais aimé que ce jour n’arrive jamais"

Fans de tennis, préparez vos mouchoirs ! La dizaine de jours à venir s’annonce chargée en émotions. "Cher Roger, mon ami et rival. J’aurais aimé que ce jour n’arrive jamais." C’est par ces mots que Rafael Nadal a réagi à l’annonce de la fin de carrière toute proche de Roger Federer.

"C’est une triste journée pour moi, personnellement, et pour le sport dans le monde. Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, et de vivre tant de magnifiques moments sur les courts et en dehors. On aura encore de nombreux moments à partager dans le futur, il nous reste de nombreuses choses à faire ensemble. Je te souhaite plein de bonheur avec ta femme et tes enfants. Profite bien de tout ce qui t’attend. On se voit à Londres."

Deux hommes, deux carrières qui resteront à jamais liées. Après 40 affrontements sur le circuit, ils se retrouveront une dernière fois sur les courts lors de la Laver Cup la semaine prochaine. Dans la même équipe cette fois. Et l’émotion sera au rendez-vous.