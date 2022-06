Rafael Nadal remonte sur le gazon, à deux semaines de Wimbledon

Le joueur aux 22 titres du Grand Chelem a révélé qu’il avait dû jouer Roland-Garros avec le pied anesthésié, mais qu’il n’était pas prêt à renouveler l’expérience à Wimbledon, un tournoi qu’il a remporté deux fois, en 2008 et 2010, et auquel il n’a pas participé en 2021. Nadal souffre depuis des années du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se caractérise par la déformation d’un des os du pied.

Il a commencé mardi dernier, deux jours après son triomphe à Roland-Garros, un "traitement par radiofréquence pulsée (PRF)" qui endort "les nerfs dans la région de la blessure dont il souffre", selon les termes de son porte-parole.