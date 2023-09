Rafael Nadal réaliste sur ses objectifs : "Être à nouveau compétitif, pas gagner l’Australian Open ou Roland-Garros, tout ça est loin désormais"

Les fans de Rafael Nadal sont en haleine depuis quelques jours et les premiers signes d’un retour de l’Espagnol sur le circuit. Des déclarations de Toni Nadal et une publication du principal intéressé sur les réseaux sociaux vont dans le sens d’un retour du Taureau de Manacor au début de l’année 2024 en Australie. De quoi nourrir les rêves les plus fous en vue de cette dernière saison au plus haut niveau ? PAs vraiment à en croire "Rafa".

Dans une interview accordée au média espagnol Movistar Plus, Nadal a tempéré ses ambitions pour son retour : "Oui je veux de nouveau jouer et être compétitif. Mais l’espoir n’est pas de revenir et de gagner Roland-Garros ou l’Australian Open, que les gens ne s’y méprennent pas. Je suis tout à fait conscient qu’à cette période de ma vie, tout ça est loin désormais. Même si je ne dis pas que c’est impossible parce que finalement tout dans le sport peut changer très rapidement."

S’il ne veut pas viser trop haut, l’Espagnol ne ferme donc pas totalement la porte à un potentiel exploit. Désormais âgé de 37 ans, Rafael Nadal est redescendu à la 239e mondial. Il est éloigné du circuit depuis janvier 2023 et devrait donc revenir un an après, en Australie.