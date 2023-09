Rafael Nadal réaffirme que 2024 pourrait être la "dernière" de sa carrière

La légende du tennis espagnol Rafael Nadal, 37 ans, a réaffirmé lundi que 2024 serait "peut-être" l’année de sa retraite, après huit mois d’absence et deux opérations liées à sa blessure à la hanche.

"J’ai dit qu’il était possible que 2024 soit ma dernière année, je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100% parce que je ne le sais pas", a déclaré Rafael Nadal dans une interview à la chaîne Movistar +, affirmant être "impatient de jouer à nouveau et d’être à nouveau compétitif". "Mais l’idée n’est pas de revenir pour gagner Roland-Garros ou l’Open d’Australie. Que les gens ne soient pas surpris, tout cela est bien loin, je suis conscient des difficultés que je rencontre", a poursuivi l’Espagnol, 22 titres du Grand Chelem au compteur, évoquant son "âge" et ses "problèmes physiques". Le 18 mai dernier, Nadal avait déclaré forfait pour Roland-Garros, tournoi qu’il a remporté à quatorze reprises, à cause d’une blessure à la hanche gauche contractée à l’Open d’Australie en janvier. Lundi, il a révélé avoir été opéré au psoas et à la hanche il y a quelques mois. "Est-ce que j’aurais aimé être le joueur de tennis avec le plus grand nombre de Grands Chelems ? Sans aucun doute. […] mais cela ne me frustre pas", a-t-il aussi affirmé, ajoutant qu’il n’en fait pas "une obsession". "Je pense que Novak (Djokovic qui vient de décrocher son 24e titre majeur à l’US Open, Ndlr) vit cela d’une manière plus intense que je ne le fais", a t-il poursuivi, estimant que la "frustration" de ne pas y parvenir aurait été plus grande pour le Serbe. Evoquant enfin Carlos Alcaraz, présenté comme son héritier, Nadal a jugé qu’il avait "le potentiel pour tout". Mais "si je devais lui dire quelque chose, ce serait de continuer à s’améliorer".