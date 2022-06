Rafael Nadal qualifié pour sa 14e finale à Roland-Garros suite à l’abandon poignant de Zverev

En larmes et hurlant de douleur, Zverev a en effet dû quitter le court en chaise roulante. Il est réapparu quelques minutes plus tard en béquilles pour saluer Rafael Nadal et acter son abandon.

Avant cela, le 3e joueur mondial avait offert un excellent spectacle au public, se battant point après point avec l’inusable Nadal, 36 ans ce vendredi et encore plein de résilience comme le démontre la superbe fin de set dont il a été protagoniste.

Nadal, qui détient déjà le record de victoires en Grand Chelem avec 21 titres, visera un 14e titre à Paris où il sera opposé en finale au Norvégien Casper Ruud (ATP 8) ou au Croate Marin Cilic (ATP 23).