Rafael Nadal peut-il vraiment remporter Wimbledon et rêver au Grand-Chelem calendaire ?

Rafael Nadal semble sur une autre planète cette saison. S’il a potentiellement bénéficié de la non-participation de Novak Djokovic à Melbourne en janvier dernier, il l’a battu en quart de finale à Paris malgré sa douleur au pied. Il a la confiance de son côté. Tout semble lui sourire en dehors de ses douleurs au pied. Et ces derniers jours on a vu les réseaux sociaux s’emballer sur le scénario idéal pour le Majorquin (sans lui avoir demandé son avis à ce sujet d’ailleurs) : réaliser le Grand-Chelem calendaire, devenir papa (son épouse est enceinte de leur premier enfant) et prendre sa retraite au sommet.

Son niveau de tennis est très bon. Avec la maturité, il a fait évoluer son jeu et continue à s’améliorer, même à son âge. Il semble également choisir ses tournois avec beaucoup d’intelligence pour mesurer ses efforts.

Il aura également deux gros adversaires de moins à Londres puisque Daniil Medvedev ne peut pas y participer (exclusion des Russes par le tournoi) et Alexander Zverev devra également faire l’impasse pour blessure (contractée en demi-finale à Paris contre Rafa). Les deux premiers joueurs mondiaux manqueront donc à l’appel.

Depuis qu’il a repoussé les limites du possible en remportant son 14e Roland-Garros après avoir gagné l’Australian Open, plus rien ne semble inatteignable pour le détenteur du record de victoires en Grand-Chelem. Cela n’étonnerait donc plus beaucoup de monde de le voir remporter Wimbledon et qui sait, peut-être l’US Open dans la foulée. Mais il n’est qu’à mi-chemin et très loin encore de cet exploit. Mais il lui est encore permis de rêver…