Rafael Nadal – Novak Djokovic : regardez le résumé du quart de finale de Roland-Garros en vidéo

Rafael Nadal a remporté son 59e duel face à Novak Djokovic ce mardi, au bout de la "nuit", en quart de finale de Roland-Garros. Il aura fallu quatre sets et un tie-break à l’Espagnol pour éliminer le numéro un mondial : 6-2, 4-6, 6-3, 7-6 (7/4). Alors que tous les observateurs craignaient pour l’Espagnol, de plus en plus gêné par son pied, il est parvenu à embêter très rapidement un Djoko pourtant auteur d’un sans-faute dans ce Roland-Garros jusque-là. Le premier set partait dans l’escarcelle du Majorquin, 6-2 en 52 minutes. Dans le deuxième set, Nole se rebiffe alors que Rafa mène 3-0, pour égaliser à un set partout sur un 4-6, en près d’une heure trente ! Le troisième set était presque une formalité pour Nadal (6-2), qui s’est ensuite fait peur dans le quatrième, pour l’emporter dans un tie-break très bien mené 7-6 (7/4).

Après ce nouveau choc des titans, Nadal revient à 29 victoires contre 30 défaites face à l’un de ses plus grands rivaux. Il sera confronté à Alexander Zverev en demi-finale.