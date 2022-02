Rafael Nadal, la fureur de gagner qui lui a rendu des ailes

Actuellement invaincu en 2022 après avoir disputé quinze rencontres, dont un Grand-Chelem, El Toro de Manacor réalise le meilleur début de saison de sa carrière, à 35 ans. Un fait qui ne vous a sans doute pas échappé. Mais si l’on creuse un instant ce constat, on mesure à quel point ce qu’il réalise actuellement n’est pas de l’ordre du normal.

Flashback quelques mois en arrière

20 août 2021. Nadal annonce la fin de sa saison, il souffre du pied, beaucoup, beaucoup trop. Atteint du syndrome de Muller-Weiss, l’Espagnol subit de fortes douleurs au pied gauche depuis plus de quinze ans. Il a appris à jouer et à performer malgré la douleur. Mais cette fois c’est trop, depuis Roland-Garros il n’y arrive plus, il doit d’ailleurs repasser sur la table d’opération. Sa saison 2021 est à oublier, avec notamment des forfaits pour Wimbledon, l’US Open et les JO.

11 septembre 2021. Le joueur publie une photo de lui, plâtré et en béquilles sur ses réseaux sociaux. La mine quelque peu déconfite derrière son masque, il tente malgré tout de garder la face.

20 décembre 2021. Alors qu’il vient tout juste de reprendre le tennis sur les courts et vient de disputer un tournoi exhibition à Abu Dhabi, il est testé positif au Coronavirus et est malade. On pense alors que son début de saison sera retardé, et au minimum compromis.