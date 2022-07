Rafael Nadal, la déchirure d’un abandon redouté... et nécessaire

Il y a quelques années, le jeune Rafael Nadal aurait peut-être réagi différemment. Ignoré cette déchirure et continué à assouvir son insatiable soif de records. Mais aujourd’hui, à 36 ans, la donne est différente.

L’Espagnol doit se préserver. Déjà à Roland-Garros, l’état de son pied avait inquiété. Au final, il s’en était brillamment sorti. Au mental, prouvant une énième fois que Nadal n’est probablement pas fait du même bois que le commun des mortels. Après le pied, ce sont finalement les abdominaux qui lâchent.

Et qui forcent Nadal à faire une croix sur ses ambitions. Cet abandon, ce n'est que le 2e de sa carrière en cours de route dans un Grand-Chelem après Roland-Garros 2016. Mais aujourd’hui, il ne veut plus décider pour son corps. Ou il ne peut plus le faire. Il le sait, la suite de sa carrière ne tient plus qu’à un fil. “Ça n’a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière”, expliquait-il d’ailleurs, toujours en conférence de presse.

À 36 ans, Nadal doit donc commencer à faire des choix. Continuer à foncer, tête baissée, comme il l’a toujours fait ou commencer à se ménager ? Il a finalement opté pour l’option sagesse. Pour se préserver, privilégier le long terme et ne pas risquer une absence de 2 ou 3 mois.

Comme toujours, le contre-la-montre d’un retour est probablement déjà lancé. Avec l’US Open en ligne de mire ?