Rafael Nadal forfait à Indian Wells et Miami : l’Espagnol devrait quitter le top 10 pour la première fois depuis… 2005

Rafael Nadal a annoncé son forfait pour le Masters 1000 d’Indian Wells. L’Espagnol a expliqué aux organisateurs qu’il n’était pas encore prêt à rejouer et qu’il ne pourrait pas défendre ses chances pour ce rendez-vous sur surface du 8 au 19 mars qu’il a remporté à trois reprises.

"Nous souhaitons à Rafa de poursuivre sa guérison et espérons le voir l’année prochaine", a commenté le directeur du tournoi d’Indian Wells, l’ancien joueur allemand, Tommy Haas. Redescendu à la 8e place mondiale, Rafael Nadal, 36 ans, n’a plus joué depuis son élimination au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier, contraint à l’abandon, blessé à la hanche, contre l’Américain Mackenzie McDonald. Des examens avaient confirmé une lésion de grade 2 dans le psoas iliaque de la jambe gauche de l’Espagnol contraint au repos entre six et huit semaines.

Rafael Nadal a remporté Indian Wells en 2007, 2009 et 2013. Dans la soirée, l’Espagnol a également annoncé qu’il ne pourrait pas non plus se rendre à Miami, un tournoi qu’il n’a jamais remporté malgré cinq présences en finale.

Nadal a repris un entraînement léger chez lui mardi à Palma de Majorque, mais sur terre battue. La saison sur cette surface débute début avril. Selon toute vraisemblance, le Taureau de Manacor pourrait donc faire son retour à la compétition au Masters 1000 de Monte Carlo du 10 au 16 avril.