Rafael Nadal et Daniil Medvedev rendent hommage à Serena Williams : "Dans cent ans, on parlera encore d’elle"

A eux deux, ils ont gagné 55 tournois du Grand Chelem en simple… Serena Williams a remporté 23 titres majeurs (un record dans l’ère Open), et Rafael Nadal 22 (un record chez les hommes). Ils se sont croisés pendant de longues années, sur les courts du monde entier. Et il y a énormément de respect et d’admiration, entre eux.

L’Américaine a décidé de mettre un terme à sa carrière, à quarante ans. Et c’est tout le monde du tennis qui lui rend hommage. Y compris du côté des messieurs, bien évidemment…



Rafael Nadal s’est montré nostalgique, déjà, quand il a été interrogé sur les souvenirs qu’il a partagés avec Serena Williams. "J’en ai beaucoup. J’ai la chance d’avoir partagé de longues années avec elle, sur le circuit. Egoïstement, je trouve cela triste, qu’elle arrête. Mais d’un autre côté, nous ne pourrons jamais assez la remercier pour tout ce qu’elle a fait pour notre sport. Elle est une très grande source d’inspiration, pour beaucoup de gens, à travers le monde. Et elle mérite de choisir ce qui est le mieux pour elle, à ce stade de sa vie. Je lui souhaite vraiment le meilleur. J’espère qu’on continuera à la voir sur le circuit. J’ai toujours pensé que notre sport (comme les autres sports, d’ailleurs) est plus grand et plus fort quand ses légendes sont présentes. Et Serena est une légende, l’une des plus grandes sportives de tous les temps. Donc j’espère que nous pourrons continuer à la fréquenter, d’une autre manière, mais au bord des courts malgré tout".

Daniil Medvedev est l’actuel numéro un mondial, et le tenant du titre à l’US Open. "J’ai eu ma première raquette à l’âge de six ans. Et j’ai commencé à suivre du tennis à la télévision six mois ou un an plus tard. Je regardais les tournois du Grand Chelem, et Serena était là. Elle et Venus se partageaient les victoires dans les plus grands tournois. Vingt ans plus tard, je suis professionnel, j’ai eu quelques succès, et Serena est toujours là. Chaque fois que je l’ai rencontrée, j’ai été frappé par la formidable énergie qui se dégageait d’elle. Elle laissera un héritage incroyable. Je suis sûr que dans cent ans, on parlera encore de Serena Williams".