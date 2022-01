Rafael Nadal est-il le meilleur joueur de l’histoire du tennis ? Oui pour Eby Brouzakis

Mais arrêter l’analyse sur le présent n’est pas assez objectif. Si le gaucher espagnol est encore au sommet de son art, il fêtera en juin ses 36 ans. Roger Federer quant à lui a déjà la quarantaine.

Novak Djokovic a quant à lui 34 ans "et en un an il a la latitude d’aller chercher encore 4 titres du Grand Chelem". Réponse plus nuancée donc dans deux-trois ans !

Mais rien n’enlèvera à la classe sur et en dehors du terrain de ces trois immenses joueurs. La preuve encore, les félicitations du Suisse et du Serbe à Nadal après le sacre et le record de l’Espagnol.

Eby Brouzakis conclut toutefois par cette petite pique bien sentie à Novak Djokovic, qui n’a pas participé au tournoi après avoir refusé de se faire vacciner comme les autres joueurs : "Djoko s’est cru au-dessus des lois. Aujourd’hui, il est en dessous de Nadal".