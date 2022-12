Rafael Nadal entame sa 900e semaine dans le top 10 mondial, il ne l’a plus quitté depuis ses 18 ans !

Régularité, longévité : voilà deux termes qui représentent au mieux Rafael Nadal au plus haut niveau. Le joueur espagnol entame ce lundi sa 900e semaine dans le top 10 mondial dont 209 l’ont été au sommet de ce classement.

Débarqué dans le top 100 pour la toute première fois en avril 2005 après avoir remporté le tournoi de Barcelone, "Le taureau de Manacor' ne l’a plus jamais quitté. Cela fait plus de 17 ans et demi.

À 36 ans, "Rafa" occupe actuellement la deuxième place du classement mondial. Il était même tout proche de redevenir numéro un mondial en fin de saison mais celle-ci a été perturbée par des blessures depuis Roland-Garros d’abord et Wimbledon ensuite. Avec quatre tournois remportés cette saison, dont deux en Grand-Chelem il a montré que sa carrière n’était pas encore terminée.

Nadal qui affirme depuis déjà un moment qu’il ne cherche pas à redevenir numéro un mondial, est le seul joueur à avoir atteint la première place mondiale lors de trois décennies différentes (2000, 2010, 2020). Que ses fans se rassurent, malgré les blessures et le syndrome de Müller-Weiss dont il souffre au pied, Rafa a affirmé son intention de continuer sa carrière si son corps lui permet. Et il pourrait donc rester encore un certain temps dans le top 10.