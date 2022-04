"Même si je suis un peu juste en terme de préparation et que ce sera difficile, j'ai vraiment envie de jouer et de jouer à domicile car les occasions sont rares", a expliqué Rafael Nadal sur les réseaux sociaux mardi. "Je vais donc essayer de le faire de la meilleure façon possible. Rendez-vous à Madrid."

Le tournoi ATP Masters 1000 de Madrid, sur terre battue et doté de 6.744.165 euros, débute le 1er mai à trois semaines de Roland-Garros, deuxième épreuve du Grand Chelem de l'année. Nadal a remporté l'épreuve madrilène à cinq reprises, en 2015 (en salle), 2010, 2013, 2014 et 2017.