Rafael Nadal continue sa route londonienne après une victoire en trois sets contre Van De Zandschulp

Rafael Nadal est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. Il a battu le 25e joueur mondial Botic Van De Zandschulp en trois sets : 6-4, 6-2, 6-4 en 2h24 de match. En quart de finale, "Rafa" affrontera Taylor Fritz, tombeur de Jason Kubler en trois sets (6-3, 6-1, 7-6 (8/6)) et deux heures de jeu également.

De plus en plus convaincant au fil du tournoi, Nadal a tout de même dû rester calme face au retour du joueur néerlandais dans la troisième manche. Mais fort de son expérience et de son tennis, il a fini par l’emporter au tie-break sur sa quatrième balle de match 7-6, 8/6.