Rafael Nadal, cette "pile électrique" qui a déchargé la batterie de Casper Ruud avant même de monter sur le court

6-3, 6-3, 6-0 : Rafael Nadal n'a fait qu'une bouchée de Casper Ruud en finale de Roland-Garros, dimanche, pour remporter pour la quatorzième fois de sa carrière le tournoi parisien.

Et si ce match s'était joué... dans le couloir qui mène vers le court, avant même la montée des deux joueurs sur le terrain ? C'est ce que suggère l'ancien tennisman français Paul Henri Mathieu, vidéo à l'appui.

On y voit un Rafael Nadal survolté, qui répète ses gammes devant un Casper Ruud bien plus calme, peut-être impressionné à l'idée d'affronter l'Espagnol pour la première fois de sa carrière... et en finale de Roland-Garros, s'il vous plaît...