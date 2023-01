Rafael Nadal agacé : "Chaque fois que je viens à une conférence de presse, on dirait que je dois prendre ma retraite"

Rafael Nadal a balayé les questions sur sa retraite potentielle après sa défaite contre Cameron Norrie lors de l’United Cup, à Sydney, affirmant qu’il est "là pour continuer à jouer au tennis".

Dans le cadre de sa préparation pour l’Open d’Australie du mois prochain, l’Espagnol, 22 fois vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem, s’est incliné 3-6, 6-3, 6-4 face à Norrie, permettant à la Grande-Bretagne de prendre une avance de 2-0 sur l’Espagne. Le Britannique n’avait pas gagné un set contre Rafael Nadal lors de leurs quatre précédents matchs, et le joueur de 36 ans a été interrogé après coup pour savoir combien de temps encore il comptait poursuivre avant de mettre un terme à sa carrière historique.

"Chaque fois que je viens à une conférence de presse, on dirait que je dois prendre ma retraite", a déploré l’Espagnol face aux journalistes. "Vous êtes très, très intéressés par ma retraite."

"Pour l’instant, ce n’est pas le cas. Quand ce jour arrivera, je vous le ferai savoir. Mais n’allez pas le sujet de la retraite car je suis là pour continuer à jouer au tennis", a-t-il ajouté.

À un peu plus de deux semaines du début de la défense de son titre à l’Open d’Australie, l’Espagnol sait qu’il devra améliorer sa performance par rapport à la prestation délivrée face à Cameron Norrie. "Je dois être plus rapide physiquement et un peu plus solide", a-t-il analysé.

Nadal sera de nouveau en action à l’United Cup dimanche, participant à un match de double avec Paula Badosa contre Daniel Evans et Harriet Dart.