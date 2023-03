Un esprit d’analyse. Des interventions rapides. Le sens de la communication. En plus d’une bonne condition physique, il en faut des qualités pour être arbitre. Les jeunes de 12 à 16 ans qui participent à ce stage au RAEC Mons ont l’occasion de le découvrir.

L’espoir des organisateurs : attirer quelques jeunes dans ce monde, car l’arbitrage souffre d’une pénurie d’effectifs. Les tensions au bord du terrain, les insultes font partie des causes de la difficulté à recruter. Le foot wallon perdait 500 arbitres de 2015 à 2021. Mais depuis l’an dernier, le solde entre les nouveaux arbitres et ceux qui raccrochent leur maillot est positif : il correspond à 70 arbitres supplémentaires. Ce stage participe à cette dynamique en faveur des hommes et des femmes en noir.