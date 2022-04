Radu Lupu, pianiste de légende, est décédé

Radu Lupu est né à Galatsi, en Roumanie, en 1945. Pianiste et compositeur précoce, il commence l’apprentissage du piano à l’âge de six ans et se produit pour la première fois en concert à l’âge de 12 ans, interprétant des œuvres de sa propre composition. Il se forme en Roumanie et puis à Moscou, au Conservatoire Tchaïkovski, qu’il intègre à 16 ans grâce à une bourse.

La carrière de Radu Lupu est véritablement lancée grâce à plusieurs concours internationaux : en 1967, il remporte le Premier Prix du Van Cliburn, deux ans plus tard, il gagne le Premier Prix du Concours international de pianoforte de Leeds, et enfin, l’année suivante, il rafle le Premier Prix du concours international de piano George Enescu, à Bucarest.

La carrière du pianiste est lancée. Il fait ses débuts aux États-Unis avec l’Orchestre de Cleveland, sous la baguette de Daniel Barenboim et jouera ensuite avec les plus grands orchestres du monde, sous la baguette des plus prestigieux chefs d’orchestre. Sublime interprète de Schubert, Beethoven, Brahms ou encore Schumann, Radu Lupu – qui enregistrait peu – laisse derrière lui quelques enregistrements de référence, comme la Fantaisie en fa mineur de Schubert, qu’il grave chez Decca avec Murray Perahia. Ce sont moins de 30 disques que le pianiste discret et introverti enregistre pour le label Decca.

En 2019, Radu Lupu annonçait se retirer de la scène internationale, pour des raisons impérieuses de santé. Il devait notamment passer par Bruxelles en avril 2019 et avait été remplacé au pied levé par son amie de longue date, la pianiste Elisabeth Leonskaya.

Depuis l'annonce de son décès, les messages d'hommages se multiplient, s'ajoutant à ceux destinés au pianiste Nicholas Angelich, décédé ce lundi 18 avril, un jour après Radu Lupu.