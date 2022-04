Radu Lupu : "fouiller, approfondir Mozart, Beethoven ou Schubert, on en a pour toute une existence"

Il était l’un des plus grands interprètes de la seconde moitié du XXe siècle, une des plus grandes et respectées figures pianistiques de notre époque. Le pianiste Radu Lupu est décédé à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie.

Radu Lupu était célèbre pour ses interprétations des Impromptus de Schubert. Ceux qui ont eu la chance de le voir en concert pourront raconter qu’il arrivait sur scène avec sa chaise de piano, une chaise à dossier, pas de tabouret. Il arrivait à créer une atmosphère intimiste. Et malgré sa présence et celle des spectateurs, on se retrouvait tout de même seul avec la musique. Il était très humble, aussi bien dans son jeu qu’en interviews, qui étaient d’ailleurs très rares.