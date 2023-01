Radja Nainggolan n’estime pas devoir être un modèle pour les jeunes : "Hors du terrain, tout le monde est pareil"

Connu autant pour ses frasques nocturnes que pour ses qualités footballistiques, Radja Nainggolan refuse d’endosser le costume de modèle pour la jeunesse. Il estime que c’est aux parents d’assurer l’éducation de leurs enfants.



"Je ne comprends pas que je doive être un exemple pour les jeunes. J’ai des enfants, vous avez des enfants. Vous devez les élever de la manière que vous estimez être la bonne. Vous ne devez pas dire à mes enfants ce qu’ils doivent faire. C’est à moi de décider. Donc je ne dois pas dire aux enfants des autres ce qu’ils doivent faire ou pas. Je dois être un exemple… sur le terrain. Hors du terrain, tout le monde est pareil", dans l’émission Koolcast Sport.



Les sportifs sont souvent admirés par les jeunes. Et leurs mauvaises actions peuvent peut-être les influencer. "Alors c’est aux parents de dire que ce n’est pas bien. Et je serais le premier à le faire. Tout le monde a son style de vie. Si je dois être performant le dimanche et que je sais que je peux faire la fête le jeudi, alors je vais faire la fête".