Radja Nainggolan fait ses adieux définitifs à l'Antwerp : "Triste que ça se finisse comme ça"

Clap de fin pour Radja Nainggolan à l'Antwerp. Evincé du noyau professionnel après plusieurs écarts de conduite et surtout après avoir été aperçu en train de fumer une cigarette avant un match face au Standard, l'ancien Diable rouge a fait ses adieux au club anversois ce mardi soir.

C'est sur Instagram que le Belge s'est exprimé, déplorant l'évolution de la situation : "Tellement triste que ça se finisse comme ça. Je veux juste dire que j'ai rencontré de nombreuses bonnes personnes, de nombreux bons coéquipiers. Je veux juste leur dire de continuer à tout donner pour parvenir atteindre les Play-Offs 1 dont on rêvait. Je vous souhaite le meilleur pour la suite."

Un sobre message qui entérine définitivement le divorce entre le club et le joueur. Après 55 rencontres, 6 buts et 5 assists, le Ninja quitte donc le Great Old par la petite porte. Reste à voir où il atterrira, alors qu'il fêtera ses 35 ans dans quelques mois. A Cagliari ? Ce n'est pas (encore) à l'ordre du jour, selon Claudio Ranieri, le nouveau coach sarde.