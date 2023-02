Radja Nainggolan commence son aventure à la Spal avec un but et un assist

Quelle entrée en matière pour Radja Nainggolan dans son nouveau club, la Spal ! Le médian belge de 34 ans disputait son premier match pour les pensionnaires de Serie B et n’a pas perdu de temps pour se montrer décisif.

Sous les ordres de son ancien équipier à la Roma Daniele De Rossi, le Ninja a fait son entrée au jeu à la 51e minute, quelques minutes avant que la Spal n’encaisse le but du 0-3 de Bari, son adversaire du jour. A l’heure de jeu, Nainggolan a redonné confiance aux siens en offrant un assist à son équipier Moncini (62e, 1-3). Une vingtaine de minutes plus tard, on retrouvait une nouvelle fois le Diable rouge à la finition, cette fois-ci avec une frappe à distance qui a valu aux siens le but du 2-4 (81e). Un dernier but de la Spal n’a finalement pas suffi à Nainggolan et à sa bande pour revenir au score. Ils se sont finalement inclinés 3-4.

La Spal est 17e de Serie B, avec une marge de deux points sur la dernière place.