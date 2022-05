Radja Nainggolan (Antwerp) sur le Gril : « Je respecte ceux qui me respectent… »

TROISIEME PAPIER : FRANCESCO TOTTI (son ancien équipier à l’AS Roma). " Aaah Francesco, c’est mon ami : on s’appelle encore souvent. C’est juste dommage qu’il était déjà un peu vieux quand je suis arrivé... Mais même vieux, je n’ai jamais vu des pieds pareils ! (sic) Il est resté fidèle toute sa vie à son club, et moi aussi je donne tout pour le club où je signe. J’ai débuté au Beerschot, car il n’y avait que deux grands clubs à Anvers… et le Beerschot jouait plus haut que l’Antwerp à cette époque. Puis à 16 ans, le Beerschot ne m’a rien proposé et j’ai rejoint l’Italie. Aujourd’hui, personne du Beerschot ne peut me reprocher d’avoir signé à l’Antwerp : je suis un vrai Anversois et je suis revenu pour être près de mes enfants. Car qui sait ? Peut-être que je vais encore jouer quatre ans… mais peut-être aussi que ma carrière s’arrête demain ! "

QUATRIEME PAPIER : KARIM BENZEMA. " Lui, c’est le meilleur attaquant du monde actuel… et à bientôt 35 ans ! Il est vraiment sorti de l’ombre de Ronaldo quand celui-ci est parti : si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, ce sera grâce à lui… et lui gagnera le Ballon d’Or ! J’ai joué deux fois contre Benzema avec la Roma : c’était la grande équipe du Real, ce sont des matches qui te restent en tête toute la vie ! (sic) Et ce que le Real a fait cette semaine contre City, c’est tout… sauf un miracle : ils ont l’expérience, le talent, l’audace et le mental, avec des joueurs comme Modric, Casemiro, Carvajal, Benzema et bien sûr Courtois. Si tu passes comme ça, c’est que tu le mérites… Mais le meilleur joueur contre qui j’ai joué, c’est Clarence Seedorf : il était à l’AC Milan, il avait déjà 33 ans… mais quelle intelligence et quelle présence! Je n’ai pas touché un seul cuir ce jour-là ! "