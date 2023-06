Radioplayer n'est plus accessible via Google assistant/Alexa/Echo/Echo dot depuis juin. Que puis-je faire pour continuer à écouter vos chaînes radio ?

Google et Amazon ont décidé de revoir leurs ambitions sur les smartspeakers fortement à la baisse et, dès lors, de ne plus fournir de service " conversationnel " pour les applications présentes sur leur système de smartspeaker.

L’ensemble des apps de tous styles est concerné.

Actuellement, la seule solution est de caster depuis un téléphone et l’application Radioplayer vers les appareils Google ou Amazon.

Nous n’avons malheureusement pas mieux à proposer pour le moment.

Merci de votre compréhension et de votre fidélité à la RTBF !