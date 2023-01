Radiohead pourrait "se réunir" en 2023

C’est le batteur Phil Selway qui a fait tout récemment cette révélation.

Le dernier album du groupe A Moon Shaped Pool, remonte à 2016 et leur dernière tournée à 2018. En 2021, Radiohead avait proposé un triple album, KID A MNESIA, une réédition des albums Kid A et Amnesiac ainsi que d’autres raretés et faces B intitulées Kid Amnesiae.

En 2023, cela fera 20 ans qu’est sorti Hail To The Thief et Phil Selway a évoqué à cette occasion les plans du groupe cette année au magazine Spin.

"Nous avons été très occupés sur Kid A/Amnesiac et je pense que cela serait une conclusion naturelle que de revenir à une réédition autour de cela," a-t-il expliqué.

"On va se réunir au début de l’année, et je suis certain qu’on trouvera d’autres idées pour la suite. Hail To The Thief, ça fait longtemps, n’est-ce pas ?"

L’été dernier, le guitariste de Radiohead, Ed O’Brien, avait aussi évoqué le futur du groupe : "Ça pourrait arriver, ou pas… Qu’est-ce que cela importe, finalement ?"

"Pour le moment, il n’y a rien de prévu pour Radiohead. Il y a beaucoup d’honnêteté autour de ce que nous faisons, donc nous n’allons pas devenir le groupe qui se réunit pour avoir un gros chèque".

Il poursuit : "Avec Radiohead, on pourrait faire quelque chose dans quelques années, ou pas. Mais je pense qu’on doit tous les cinq le vouloir vraiment. Et pour le moment, je pense que comme nous faisons cela depuis si longtemps, on a tous nos propres expériences. On devrait se le permettre, et s’encourager à le faire, en tout cas."

Depuis le dernier album de Radiohead, Thom Yorke et Jonny Greenwood ont formé quant à eux un projet parallèle, celui de The Smile, avec Tom Skinner de Sons of Kemet à la batterie.