Radioconcert à Arsonic, gagnez deux places

Quelles sont les musiques les plus marquantes des 60 ans dernières années ? Quels élans créateurs peuvent-elles susciter aujourd’hui ?

Une réponse toute subjective est apportée par la mémoire de huit producteurs de radio et l’imagination de huit compositeurs, tous emblématiques, qui se sont plongés dans 60 années de temps forts musicaux toutes disciplines confondues. Le résultat est un concert original de Musiques Nouvelles entremêlé de témoignages radiophoniques et de flash-back musicaux.



Avec les choix de Philippe Baron, Patrick Bauwens, Sylviane Hazard, Marc Isaye, Patrick Leterme, Didier Mélon, Dominique Mussche, Pascale Vanlerberghe, et les compositions de Jean-Philippe Collard-Neven, Stéphane Collin, Jean-Luc Fafchamps, Fabian Fiorini, Apolline Jesupret, Patrick Leterme, Arnould Massart et Stéphane Orlando.

Le mardi 24 janvier à Arsonic à Mons

Infos: Radioconcert – Mars - Mons arts de la scène (surmars.be)