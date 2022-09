Radioactivité : quels effets et risques pour notre santé ?

Le fond radioactif ; on est tous irradiés tous les jours de notre vie par le bruit de fond radioactif qui vient de l’espace “cosmique”. Contre cette radioactivité, on ne sait rien faire. Cela dit, dans certaines circonstances, les radiations naturelles peuvent être artificiellement augmentées C’est le cas du radon, par exemple. Le radon est un gaz qui se dépose dans les poumons et qui induit un risque du cancer poumon. Il est variable d’une région à l’autre... Pour l’éviter, il faut éviter le confinement et être enfermé dans sa maison.

Les utilisations médicales ; dans ce cas, on prend le rapport risque-bénéfices en considération. Le risque doit toujours être plus faible que l’exposition. Si on estime qu’un patient à une pneumonie, on va justifier la radio des poumons par le bénéfice-risque. La justification aux radiations médicales doit être nécessaire. Étant donné que nous sommes exposés tous les jours à de la radioactivité naturelle, c’est quasiment impossible de mesurer le taux de radioactivité après une radio. Donc on utilise un risque théorique, à partir de l’extrapolation des hautes doses. Autrement dit, il ne faut pas en abuser. Mais il ne faut pas s’en priver lorsque c’est nécessaire.