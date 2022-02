"Radio Minerva doit rester !" : la radio mythique anversoise est menacée après 40 ans d’existence

La radio anversoise Radio Minerva risque de disparaître alors qu’elle devrait en théorie fêter ses 40 ans en 2022. Cette légendaire station locale pour personnes âgées risque de perdre sa licence à la suite d’un arrêt du Conseil d’État. Les appels au soutien se multiplient dans toute la Flandre.

"RADIO MINERVA MOET BLAAIVE", les affiches fleurissent dans les rues d’Anvers. "RADIO MINERVA DOIT RESTER !" La légendaire station radio pour seniors est connue pour sa proximité avec ses auditeurs et propose des chansons des années 50-60 depuis 1982.

"On était en train de préparer la fête des 40 ans de Radio Minerva. Puis, l’arrêt du Conseil d’État est venu tout chambouler. Maintenant, on doit concentrer nos forces pour faire vivre la radio. On doit mettre les festivités de côté, c’est la consternation", regrette Frank Boekhoff, le président de la radio.