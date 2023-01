Radio Evras Saint-Gilles : un podcast où la parole des enfants est entendue

A chaque animation, Sandrine et Aurore posent des questions ou montrent des contenus pédagogiques (articles, vidéos, etc.) pour susciter le débat et libérer la parole des enfants. Cette parole est enregistrée avec un micro géré directement par les élèves.

Le micro peut rebuter les plus timides de la classe. " C’est stressant de parler devant un micro et devant tout le monde. Tout le monde me regarde. J’ai peur de me tromper ou de bégayer " explique Fauzi. Pour d’autres, le micro rend l’activité plus ludique. " J’ai toujours voulu parler dans un micro et faire comme une journaliste ! C’est trop chouette ! ", s’enthousiasme Sophia.

Après toutes les séances, les deux animatrices s’occupent elles-mêmes du montage où les voix des enfants de toutes les classes se mêlent, se répondent et se confrontent. " Nous nous sommes formées nous-mêmes sur des logiciels de montage. Nous préférons nous en occuper nous-mêmes et aller jusqu’au bout de la création du podcast. C’est important pour nous aussi de respecter la parole des enfants et leur consentement. On ne mettra pas tout dans l’émission, surtout si c’est trop intime ", décrit Sandrine.

A la fin de l’année, le podcast est présenté aux parents au sein de l’école, puis est diffusé sur deux radios locales bruxelloises. " J’ai toujours les larmes aux yeux à l’écoute publique. C’est très touchant de les voir s’entendre. Ils sont très fiers " explique Aurore, l’animatrice.