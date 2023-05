Radio Bercail : Des jeunes de 10 à 12 ans font vibrer les ondes à Ath !

Radio Bercail, c’est cette radio animée par des jeunes de 10 à 12 ans à Ath.

Ils y travaillent en tout cas cette semaine lors d’un stage à la Maison culturelle d’Ath. Et cette radio émettra le jeudi de l’ascension, après-midi, lors du festival Sortilèges. Un stage radio pour des jeunes, quelle bonne idée. Et pourtant, on dit parfois que les jeunes n’écoutent plus la radio.

Pierre Wuidart, journaliste, a demandé à Louise, Lilou, Manon, Emile, Alice, Louis, Célie et Valentin, huit apprentis animateurs radio à Ath quelle place occupait la radio dans leur vie ? Et la réponse est plutôt réjouissante.