"Radin !" : Dany Boon pousse l’avarice à l’extrême

Dany Boon reste incontestablement un des comédiens les plus populaires dans le domaine de la comédie française. Depuis le succès phénoménal de "Bienvenue chez les Ch’tis" en 2008, l’acteur et réalisateur reste une valeur sûre dans le domaine de l’humour et ce malgré l’impact négatif qu’a pu avoir sa réussite ou ses récents déboires. Son timing comique est de nouveau mis en avant avec "Radin !", une comédie mise en scène par Fred Cavayé. Ce dernier était pourtant un habitué du thriller avant de s’orienter vers l’humour sur grand écran, notamment avec ce film ou encore "Le jeu". Dany Boon incarne dans "Radin !" François Gautier, violoniste de talent qui est d’une grande pingrerie. En effet, il fait tout pour ne pas dépenser son argent, quitte à se mettre à dos ses proches ou se nourrir uniquement d’aliments périmés. Tout va changer quand il tombe amoureux de la nouvelle musicienne intégrant son orchestre. Alors que François tente de la séduire malgré son angoisse à dépenser de l’argent, il apprend qu’il est père depuis plusieurs années…