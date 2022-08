Radar tronçon du tunnel Annie Cordy : des discussions débuteront en septembre

Lors de la précédente législature, en 2017, la secrétaire d’État à la Sécurité routière de l’époque, Bianca Debaets (CD&V), avait déjà tenté d’installer un radar tronçon dans le tunnel. Les caméras avaient été placées mais le bourgmestre de Koekelberg de l’époque, Philippe Pivin (MR), s’opposait à leur entrée en service. À partir de septembre, Bruxelles Mobilité s’efforcera de faire signer le protocole d’accord par toutes les parties concernées (Région, communes et la zone de police Bruxelles-Ouest).

"Au niveau de la sécurité routière, on a une vision zéro. Ça veut dire zéro blessés et tués sur nos routes. On sait que le radar tronçon va réduire la vitesse et va éviter des accidents et c’est la raison pour laquelle on reprend évidemment les discussions avec les communes et zones de police. J’espère qu’ils s’inscrivent dans la même philosophie", ajoute d’ailleurs la ministre Van den Brandt.

Si une décision est entérinée en septembre, le radar tronçon ne sera de toute façon pas effectif avant 2023, soit le temps nécessaire pour homologuer le radar.