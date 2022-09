"Raconte-moi une histoire", au Château Vivier Agneau à Courrière, jusqu’à dimanche

"Raconte-moi une histoire", c’est l’intitulé d’un week-end art contemporain, au château "Vivier Agneau" à Courrière, près de Namur. Une douzaine d’artistes, sculpteurs, photographes, peintres occuperont les murs et les jardins de ce site datant du 18ème Siècle.

Emmanuelle Bada est photographe, et à l’origine de ce projet qui est né dans les murs du château. Elle évoque sa passion pour la rencontre pluridisciplinaire, et pour la photographie. Philippe Lambert, le propriétaire du château, a procéder à de nombreuses rénovation, et transformations, afin de lui offrir un caractère plus contemporain, tout en valorisant des matériaux de récupération.

Rencontre avec Emmanuelle Bada et Philippe Lambert…

Week-end art contemporain festif avec également un concert de Saul et un duo violoncelle voix, au Château Vivier Agneau à Courrière, c’est une première édition pour ce festival, qui réunit des artistes locaux, du 23 au 25 septembre.