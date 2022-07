"Racisme" ou "véracité historique", la polémique du "blackface" gonfle autour d’Anna Netrebko et des Arènes de Vérone

Manifestation d’un "racisme ordinaire", volonté de représenter "la vérité historique", la pratique du blackface au théâtre et à l’opéra fait souvent débat, aux Etats-Unis surtout où la pratique est de plus en plus décriée mais aussi en Europe. Le grimage du visage en noir, qui était à l’origine une forme de caricature, pose en effet de nombreuses questions éthiques, et la photo d’Anna Netrebko a relancé le début sur la scène lyrique. Par ailleurs, comme le remarquent nos collègues de Classic FM, ce n’est pas la première fois que la soprano russe défend la pratique du blackface. C’était en 2019 dans une autre production d’Aïda de Verdi. Anna Netrebko avait posté ce message : "Je ne serai PAS une Aida blanche", en ajoutant : "Visage noir [black face] et corps noir pour les princes éthiopiens, pour le plus grand opéra de Verdi ! OUI !".

Nombre d’internautes et d’artistes sont loin de partager son avis, comme nous avons pu le voir dans les commentaires en dessous de sa photo et sur d’autres réseaux sociaux, comme sur Twitter, où l’on dénombre des dizaines de messages on ne peut plus critiques à l’égard de la soprano et des Arènes de Vérone.

La polémique a pris une telle ampleur que les Arènes de Vérone ont décidé de réagir, elles aussi, pour donner le point de vue de la production. Sur le site Opera Wire, un porte-parole de l’institution justifie le "blackface" par le côté "historique" de la production : "Nous avons décidé d’avoir une approche philologique et tant que nous n’avons pas de nouvelle production, nous suivons cette approche philologique. Nous devons respecter la vérité historique." Et d’ajouter que les Arènes de Vérone ont deux productions historiques d’Aïda de Verdi, une "réplique" de "celle qui a inauguré les Arènes de Vérone en 1913", et "l’Aïda de Zeffirelli, qui a été réalisée à une époque où ces sujets sensibles n’étaient pas encore d’actualité." Selon le porte-parole de l’institution, il est impossible pour les Arènes de modifier ces deux productions, qu’il présente comme un "musée théâtral".